Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

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Василий Заика
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Большинство жителей страны считают, что вакцинация от COVID-19 должна проходить на добровольной основе.

Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Стало известно количество готовых сделать прививку от коронавируса россиян. Результаты опроса, которые приводит РИА Новости, говорят, что пройти вакцинацию от COVID-19 выражают желание 23% респондентов. 73% участников исследования по тем или иным причинам не намерены прививаться. Еще четыре процента россиян заявили, что уже переболели коронавирусом.

Большинство жителей страны — 93% считают, что вакцинация в РФ должна происходить на добровольной основе. Оставшиеся семь процентов участников исследования считают, что прививки от COVID-19 нужно ставить гражданам в обязательном порядке.

При этом, поставить себе вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов. Зарубежным аналогом воспользовались бы только 13% жителей России. Для 63% участников исследования на первом месте стоит эффективность препарата, а не его производитель.

Результаты опроса, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, будут переданы главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда снимут все ограничения по COVID-19 в России.

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