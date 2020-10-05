Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян
Большинство жителей страны считают, что вакцинация от COVID-19 должна проходить на добровольной основе.
Фото: ТАСС / Наталия Федосенко
Стало известно количество готовых сделать прививку от коронавируса россиян. Результаты опроса, которые приводит РИА Новости, говорят, что пройти вакцинацию от COVID-19 выражают желание 23% респондентов. 73% участников исследования по тем или иным причинам не намерены прививаться. Еще четыре процента россиян заявили, что уже переболели коронавирусом.
Большинство жителей страны — 93% считают, что вакцинация в РФ должна происходить на добровольной основе. Оставшиеся семь процентов участников исследования считают, что прививки от COVID-19 нужно ставить гражданам в обязательном порядке.
При этом, поставить себе вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов. Зарубежным аналогом воспользовались бы только 13% жителей России. Для 63% участников исследования на первом месте стоит эффективность препарата, а не его производитель.
Результаты опроса, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, будут переданы главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда снимут все ограничения по COVID-19 в России.
- 4 окт
- Названы сроки применения новой вакцины от коронавируса центра Чумакова
- 2 окт
- В Кремле пообещали рассказать, когда Путин сделает прививку от коронавируса
- 1 окт
- Раскрыты подробности испытаний российской вакцины от коронавируса
- 1 окт
- Роспатент зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19
- 30 сент
- Вакцина на выбор: завершены клинические испытания второго препарата от COVID-19
- 30 сент
- Клинические исследования вакцины против COVID-19 центра «Вектор» завершены
- 30 сент
- Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19
- 30 сент
- Врачи сочли безопасной беременность после прививки от коронавируса
- 29 сент
- Путин поручил объяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19
- 29 сент
- Путин намерен привиться от коронавируса
Читайте также
82%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?