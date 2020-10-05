Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу. Специалист уверен, что его длительность напрямую зависит от тяжести перенесенного заболевания и может составлять до пяти месяцев.

Александр Гинцбург отметил, что легкая форма коронавируса не может включить защитные функции организма.

«Легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания — там тоже есть свои проблемы», — сказал Александр Гинцбург.

При тяжелых формах COVID-19 у человека, по неизвестной пока причине, вырабатываются антитела к интерферонам. Это оказывает негативное влияние на работу клеток памяти и индукцию клеточного иммунитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпидемиолог назвал опасные по заражению коронавирусом места.