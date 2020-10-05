В школе в Великих Луках 13 учеников упали в обморок во время торжественной линейки

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Алина Потёмкина
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Дети были госпитализированы, выясняются причины их недомогания.

Фото, видео: ТАСС / Русский Александр, 5-tv.ru

В Великих Луках в Псковской области стало плохо 13 школьникам во время торжественной линейки. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, сознание потеряли 13 учеников разных классов. Все они госпитализированы, у детей взяты анализы. По факту случившегося проводится проверка.

Как стало известно 5-tv.ru, у детей наблюдаются головокружение, тошнота, рвота. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом.

На месте происшествия работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Власти обещают в скором времени выступить с официальным заявлением по ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти.

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