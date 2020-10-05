В школе в Великих Луках 13 учеников упали в обморок во время торжественной линейки
Дети были госпитализированы, выясняются причины их недомогания.
Фото, видео: ТАСС / Русский Александр, 5-tv.ru
В Великих Луках в Псковской области стало плохо 13 школьникам во время торжественной линейки. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, сознание потеряли 13 учеников разных классов. Все они госпитализированы, у детей взяты анализы. По факту случившегося проводится проверка.
Как стало известно 5-tv.ru, у детей наблюдаются головокружение, тошнота, рвота. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом.
На месте происшествия работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Власти обещают в скором времени выступить с официальным заявлением по ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти.
Читайте также
83%
0.04 91.66
0.08
Нашли ошибку?