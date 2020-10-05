Губернатор Псковской области взял на личный контроль ситуацию со школьниками в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с обмороком 13 школьников на линейке в Великих Луках. Об этом чиновник сообщил общественности в Instagram.

«Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» — отчитался Ведерников.

Кроме того, губернатор пожелал детям скорейшего выздоровления и призвал всех, кто обладает информацией по происшествию, обращаться к нему лично.

Ранее стало известно, что 13 школьников из разных классов потеряли сознание во время торжественной линейки в Великих Луках. Как стало известно 5-tv.ru, у детей наблюдаются головокружение, тошнота, рвота. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом. Прокуратура Псковской области по факту случившегося начала проверку.

Ранее 5-tv.ru публиковал список детей, потерявших сознание во время линейки в Псковской области.