Список детей, упавших в обморок на линейке в школе в Великих Луках
Несовершеннолетние были госпитализированы, выясняются причины их недомогания.
Фото, видео: ru.depositphotos; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует список детей, которым стало плохо на линейке в великолукской школе. По имеющимся данным, были госпитализированы 13 несовершеннолетних, среди них есть учащиеся старших классов, а также средней школы. Дети находятся под наблюдением медиков.
- Алиса К.
- Станислав В.
- Кира С.
- Мирослава Н.
- Никита Л.
- Полина Л.
- Сергей К.
- Ксения С.
- Владлена М.
- Павел П.
- Полина Г.
- Анжелла К.
- Дарья К.
По факту случившегося проводится проверка. Как стало известно 5-tv.ru, у детей наблюдаются головокружение, тошнота, рвота. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом.
На месте происшествия работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Власти обещают в скором времени выступить с официальным заявлением по ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти.
Читайте также
83%
0.04 91.66
0.08
Нашли ошибку?