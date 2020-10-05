Список детей, упавших в обморок на линейке в школе в Великих Луках

5-tv.ru публикует список детей, которым стало плохо на линейке в великолукской школе. По имеющимся данным, были госпитализированы 13 несовершеннолетних, среди них есть учащиеся старших классов, а также средней школы. Дети находятся под наблюдением медиков.

Алиса К. Станислав В. Кира С. Мирослава Н. Никита Л. Полина Л. Сергей К. Ксения С. Владлена М. Павел П. Полина Г. Анжелла К. Дарья К.

По факту случившегося проводится проверка. Как стало известно 5-tv.ru, у детей наблюдаются головокружение, тошнота, рвота. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом.

На месте происшествия работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Власти обещают в скором времени выступить с официальным заявлением по ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти.