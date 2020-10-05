В России каждый четвертый пожилой мужчина оказался зависим от алкоголя

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Василий Заика
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Неутешительную статистику озвучил на форуме по общественному здоровью нарколог Зураб Кекелидзе.

В России каждый четвертый пожилой мужчина оказался зависим от алкоголя

Фото: ТАСС / Antti Aimo-Koivisto

Каждый четвертый пожилой мужчина в России имеет алкогольную зависимость. Такие данные на Всероссийском форуме по общественному здоровью озвучил директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

«Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста. <…> Существует такое понятие, как „вдовий алкоголизм“», — цитирует Зураба Кекелидзе ТАСС.

Специалист добавил, что порядка 80% россиян данной возрастной категории страдает множественными хроническим патологиями. В частности, по словам нарколога, среднестатистический пациент старше 60 лет имеет около пяти хронических заболеваний. Также Зураб Кекелидзе привел данные Всемирной организации здравоохранения, которые указывают на наличие у 40% мужчин старше 55 лет депрессивных расстройств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем мужской алкоголизм отличается от женского.

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