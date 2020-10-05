Актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован в Петербурге

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Светлана Александрова
Эксклюзив 38

Что случилось с исполнителем роли Гитлера в фильме Сокурова «Молох», сейчас выясняется.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru

Актер Леонид Мозговой, известный по ролям Ленина и Гитлера в фильмах Александра Сокурова «Телец» и «Молох», экстренно госпитализирован в одну из петербургских клиник. Информацию подтвердили в «Петербург-концерте». Однако причины обращения 79-летнего артиста к медикам там пока не знают.

«Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет», — сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь «Петербург-концерта» Юлия Чайка.

По ее словам, коллеги Мозгового тоже пока не знают подробностей и пытаются их выяснить. Они говорят, что Леонида Павловича увезли в Александровскую больницу. Сам артист на связь не выходит, дозвониться до его родственников тоже пока не удалось.

Согласно уточненной информации, артиста подключили к ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации отца Филиппа Киркорова — известного музыканта Бедроса Киркорова. У него начались проблемы с сердцем после перенесенного бессимптомно коронавируса.

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