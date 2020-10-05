Проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова начались на почве коронавируса

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Валентин Черников
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Король эстрады узнал, что сам переболел COVID-19.

Проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова начались на почве коронавируса

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Нарушение сердечного ритма у Бедроса Киркорова появилось в результате инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал его знаменитый сын в эфире программы «Ты не поверишь!». На пути из Греции в Москву к госпитализированному отцу «поп-король» сам неожиданно узнал, что перенес COVID-19 бессимптомно.

«Плановое обследование сердца показало, что у него положительный диагноз. Точно так же, как и у меня. Если бы не формальности границы, я бы и не узнал, что у меня есть антитела», — рассказал Филипп Киркоров.

Артист не понимает, где его папа мог заразиться. Бедрос редко покидает особняк наследника, разве что возит внуков в школу. Кроме того, он может похвастаться хорошим иммунитетом. Киркоров-старший встает в шесть утра, выпивает пол-литра воды чесночного сока, ест зелень и хрен.

Сейчас народный артист Болгарии лежит в кардиологическом отделении. Филипп каждый день получает отчеты о его здоровье. Звезда эстрады волнуется, что коронавирус повлиял на работу организма отца. И все же сын не сомневается, что крепкий от природы родитель восстановится до Нового года и вновь сможет проводить время с любимыми внуками.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Филипп Киркоров не хочет выступать и чем он зарабатывал во время пандемии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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