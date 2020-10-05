Власти Псковской области отчитались о состоянии госпитализированных детей

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Алина Потёмкина
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Ранее 13 школьников потеряли сознание на линейке в Великих Луках. Детей экстренно увезли в больницу.

Фото, видео: ru.depositphotos.com; официальный Telegtam-канал правительства Псковской области

Состояние всех детей, упавших в обморок на школьной линейке в Великих Луках, стабильно, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Видео заявления чиновницы опубликовали в официальном Telegram-канале местного правительства.

«Состояние всех детей удовлетворительное. Две девочки сегодня были госпитализированы сразу в реанимацию. Поскольку у одной девочки началась рвота, а вторая чувствовала более сложное недомогание по сравнению со всеми остальными. Но в настоящий момент ничего не угрожает. Состояние не ухудшается. Напротив, уже прошло два часа, и мы видим, что динамика абсолютно положительная. Все те признаки, которые беспокоили детей — головокружение, головная боль — они прошли. Ребята сейчас находятся под наблюдением медицинского персонала», — сказала Емельянова.

По ее словам, дети останутся в больнице до тех пор, пока не будут получены все необходимые анализы. Для перепроверки медицинские исследования будут направлены в Псков.

Инцидент с 13 учениками случился в Великих Луках во время торжественной линейки в одной из школ. Дети потеряли сознание, их экстренно госпитализировали. По предварительным данным, они могли отравиться неизвестным веществом. Прокуратура Псковской области по факту случившегося начала проверку.

Ранее 5-tv.ru публиковал список потерявших сознание детей.

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