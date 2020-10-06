Московские школьники отправились на каникулы из-за пандемии

Московские школы закрылись на двухнедельный перерыв. Это каникулы — занятий не будет. Но детей и родителей просят не посещать общественные места и массовые мероприятия, а провести это время дома. Грозит ли столице возврат к онлайн-обучению — пока не решено. Массово отправлять всех российских школьников на дистанционку точно не будут. В Минпросвещения заявили, что определять формат необходимо на местах.

В России продолжается разработка антиковидного иммуноглобулина — это специальный препарат для лечения коронавируса. Как сообщили в Минздраве, для его производства используют плазму переболевших пациентов.

В Москве тем временем утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах — пока с использованием имеющихся медикаментов. Закрывать границы и прерывать авиасообщение из-за коронавируса в России пока не собираются.

Но Москва, например, частично вернулась к ограничительным мерам. Сотрудники столичного Роспоотребнадзора сегодня начали ловить нарушителей в общественных местах — тех, кто игнорирует средства защиты. Рейды проходят в транспорте, магазинах, салонах красоты. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Городские власти требуют, чтобы предприятия перевели хотя бы треть сотрудников на удаленную работу.

В России за последние сутки выявлено почти 11-ть тысяч новых случаев коронавируса, чуть больше трех тысяч человек выздоровели.