Стало известно о состоянии упавших в обморок великолукских школьников

Прокуратура берет под контроль ЧП, которое произошло в городе Великие Луки Псковской области. Там сразу 13 школьников увезли на скорой в больницу после торжественной линейки. Двое из них до сих пор в реанимации.

Первая версия, от директора школы, — «перегрелись на солнце» пока не подтверждается, пострадавших увезли в токсикологическое отделение детской больницы. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Хайдаров работает на месте. Подробности в репортаже.

После линейки всех пострадавших школьников доставили в третье отделение великолукской детской больницы. Точный диагноз врачи пока не называют. Все заняты осмотром, выяснением симптомов и первыми мерами для улучшения общего состояния.

Больше всего здесь переживают за троих ребят, их состояние оценивается как тяжелое, остальным немногим легче. Была версия, что дети могли отравиться снюсом или распространенным среди школьников веселящим газом, но врачи пока делать конкретные выводы не берутся.

Это была торжественная школьная линейка. Сегодня учреждению присвоили имя героя России пограничника Антона Злобина, погибшего двадцать пять лет назад на таджикско-афганской границе.

Дети стояли перед зданием с шариками в руках, соблюдая дистанцию слушали гостей церемонии. Состояние тех тринадцати ребят резко ухудшилось. По предварительным данным, плохо школьникам могло стать из-за длительности мероприятия. Стоять им пришлось не меньше двух часов. Но разный возраст детей, которые почувствовали недомогание также говорит и о возможном отравлении. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре области.

В больницу, где находятся дети приехал вице-губернатор Псковской области чтобы лично узнать о состоянии их здоровья.

«Администрация области тоже взяла ситуацию на контроль. Заявление сделала и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова. По ее данным, это не пищевое отравление», — заявила вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

У школьников уже взяли все необходимые анализы, они находятся под постоянным наблюдением врачей, жизни детей в безопасности. Теперь врачам предстоит установить истинную причину недомогания. Первоначальная версия отравления в школьной столовой пока не подтвердилась, ведь ученики пришли на линейку из дома.