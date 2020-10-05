«Использовали как отработанный материал»: немецкий депутат допустил связь Навального с ЦРУ

Российский блогер Алексей Навальный стал разменной монетой в играх тех, кому невыгодны хорошие отношения между Россией и ФРГ. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он указал на то, в какой момент произошел инцидент с блогером.

«Навальный здесь стал просто разменной монетой. Жаль парня, попал под раздачу. Время подобрано к моменту, когда переговоры по „Северному потоку — 2“ начали выравниваться и выходить в положительное русло. И нужен был сильный аргумент, чтобы вернуть их в негативный процесс», — заметил парламентарий.

Отказ немецкой клиники, где наблюдается Навальный, предоставить анализы пациента из России, могут иметь простое обоснование, добавил Гердт. Берлинские медики утверждают, что мужчину отравили боевым веществом класса «Новичок», но никаких доказательств тому Россия пока не получила. Хотя запросы были направлены в столицу ФРГ неоднократно.

«Я думаю, тому, что клиника Charite не дает сейчас эти анализы, есть простое объяснение — их взяла военная лаборатория. И это военные определили присутствие „Новичка“. Значит, надо обращаться к ним. Поскольку они еще не выдали эти данные, наверное, на это есть свои причины», — предположил депутат.

Что касается версии, что Навального отравили якобы в России, по мнению Гердта, она несостоятельна. Более того, никто из ее сторонников в Германии не может найти ни одного разумного довода в ее пользу.

«Я ставил неоднократно в Бундестаге вопрос всем, кто яро брал этот пример и атаковал „Северный поток — 2“ — попробуйте мне логически объяснить, зачем России это было нужно? Ни одного аргумента не было приведено нашими политиками», — посетовал парламентарий.

Также он допустил, что российский блогер мог вести работу на спецслужбы США. Деятельность Навального привлекала внимание западных агентов, и они могли использовать его в своих интересах.

«Каждый блогер, альтернативщик, который так активно и смело выражает уже много лет свою позицию, наверняка, становится объектом внимания определенных спецслужб. Насколько близко они сотрудничали, кто его отравил и не дотравил — это уже из области спекуляций. Но то, что его использовали как отработанный материал, вот это больше всего напрягает», — заключил Гердт.

О работе Навального на ЦРУ ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во внимание Кремля блогер попал после экстренной госпитализации с борта самолета, где ему стало плохо 20 августа. Мужчина впал в кому, российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке его в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают о связи Навального с ЦРУ в Австрии.