Алеся Кафельникова показала романтичные фото с бывшим женихом Ходченковой

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Светлана Александрова
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Дочь знаменитого теннисиста выложила в сеть снимки с новым бойфрендом на фоне парижских крыш.

Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся перестала скрывать отношения со своим новым бойфрендом Георгием Петришиным — бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой. Неделю назад она впервые выложила в сеть совместное фото с 34-летним предпринимателем, имеющим устойчивую славу ловеласа. Теперь на ее странице в Instagram появились два новых снимка.

На первом пара позирует, склонившись головами друг к другу, на фоне парижских крыш с видом на Эйфелеву башню. Над ними изображено красное сердечко. На втором — девушка застенчиво прячет лицо на груди молодого человека.

Instagram @kafelnikova_a

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, помимо Ходченковой, Георгий Петришин в разное время успел вскружить головы актрисе Анастасии Задорожной, а также певицам Рите Дакоте и Виктории Дайнеко.

А 21-летняя Алеся Кафельникова еще недавно чуть не погубила успешную карьеру модели, закрутив роман с Глебом Голубиным, известным как рэпер Фараон, из-за которого пристрастилась к наркотикам и вынуждена была лечиться в клинике.

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