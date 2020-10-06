«Живого места от человека не осталось»: Видео с места страшной аварии на Кутузовском в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные видео с места страшной аварии на Кутозовском проспекте в Москве опубликовала в Instagram видео с места ДТП. По предварительным данным, в районе съезда на Минскую улицу водитель «Гелендвагена» насмерть сбил пешехода.

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем люксовой иномарки находилась 25-летняя бизнес-леди. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, Выясняются все обстоятельства случившегося.

«Я в ужасном шоке, потому что я сейчас такое видела. Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас. Живого места от человека не осталось!» — рассказала свидетельница последствий инцидента.