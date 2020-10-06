Звезда «Холостяка» была за рулем «Гелендвагена», сбившего пешехода в Москве
По предварительным данным, в аварию могла попасть Виктория Короткова.
Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова находилась за рулем «Гелендвагена», сбившего пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, человек перебегал дорогу в неположенном месте. Произошедший инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.
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