Звезда «Холостяка» была за рулем «Гелендвагена», сбившего пешехода в Москве

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова находилась за рулем «Гелендвагена», сбившего пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, человек перебегал дорогу в неположенном месте. Произошедший инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.