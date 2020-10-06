Звезда «Холостяка» получила сотрясение мозга в результате ДТП в центре Москвы

В распоряжении 5-tv.ru оказались подробности произошедшего ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным «Гелендваген» наехал на человека, перебегающего дорогу в неположенном месте. Тот от полученных травм скончался.

За рулем люксовой иномарки находилась звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Согласно предварительной информации, ее сильно ударило сработавшей подушкой безопасности. В результате знаменитость получила сотрясение мозга.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.