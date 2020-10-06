Звезда «Холостяка» получила сотрясение мозга в результате ДТП в центре Москвы

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 22

По предварительным данным, Виктория Короткова наехала на пешехода. Тот погиб на месте.

Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались подробности произошедшего ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным «Гелендваген» наехал на человека, перебегающего дорогу в неположенном месте. Тот от полученных травм скончался. 

За рулем люксовой иномарки находилась звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Согласно предварительной информации, ее сильно ударило сработавшей подушкой безопасности. В результате знаменитость получила сотрясение мозга. 

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.

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