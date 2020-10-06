Звезда «Холостяка» получила сотрясение мозга в результате ДТП в центре Москвы
По предварительным данным, Виктория Короткова наехала на пешехода. Тот погиб на месте.
Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались подробности произошедшего ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным «Гелендваген» наехал на человека, перебегающего дорогу в неположенном месте. Тот от полученных травм скончался.
За рулем люксовой иномарки находилась звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Согласно предварительной информации, ее сильно ударило сработавшей подушкой безопасности. В результате знаменитость получила сотрясение мозга.
Читайте также
82%
0.04 91.66
0.08
Нашли ошибку?