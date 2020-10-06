Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 9

Бывшего политического лидера страны выпустили из СИЗО.

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности . Перед этим, как сообщает РИА Новости, митингующие  сломали ворота здания ведомства и зашли внутрь, где принялись вести переговоры с начальством. 

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке сегодня собрались около двух тысяч человек, недовольных итогами парламентских выборов. Они требовали аннулировать и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В результате несанкцинированных акции пострадали более сотни человек. 

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