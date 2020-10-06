«Издевательство над здравым смыслом»: Лавров о позиции Запада по «делу Навального»

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Министр иностранных дел РФ заявил, что врачи клиники Charite не обнаружили в крови блогера следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Врачи берлинской клиники Charite, как и их коллеги в Омске, не нашли в анализах блогера Алексея Навального никаких отравляющих веществ. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Вещества группы «Новичок» внезапно появились в результатах тестов только в лаборатории Бундесвера.

Министр уверен:"дело Навального» хотят использовать, чтобы обложить Россию новыми санкциями. Тем более что в нарушение всех международных норм Москве не дают доступа к материалам.

«Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательном исполнении международной конвенции. Но, судя во всему, русофобский Запад стал настолько неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них уже просто не получается», — возмутился глава российского внешнеполитического ведомства.

Навальный был госпитализирован в конце августа в Омске — после того, как ему стало плохо в самолете. По настоянию родных блогера перевели в немецкую клинику Charite. Через месяц лечения его выписали из стационара. Врачи считают, что здоровье Навального полностью восстановится.

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