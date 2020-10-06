Видео: Сбившая пешехода звезда «Холостяка» уехала из больницы на машине ДПС

Эфирная новость 184

По предварительным данным, сама Виктория Короткова получила сотрясение мозга в результате аварии.

Фото, видео: Instagram @korotkova_viktoriya, 5-tv.ru

Сбившая пешехода на Кутузовском проспекте в Москве звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова покинула больницу на автомобиле ДПС. Кадры, на которых видно, как автомобиль уезжает из клиники, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, финалистка программы с Егором Кридом получила сотрясение мозга в результате аварии. Девушка не успела затормозить и наехала на перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода. От полученных травм человек скончался. В настоящий момент его личность уже установлена.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции изучают все обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
«Что за зверь?» — Решетова показала, как сын Тимати рычит
6:53
Дебютный «бой»: Видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области
6:44
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей
6:25
Митингующие в Бишкеке захватили мэрию
6:24
Видео: Сбившая пешехода звезда «Холостяка» уехала из больницы на машине ДПС
6:20
Экс-адвоката Ефремова Пашаева обвинили в клевете на сотрудников МВД

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Врачи Charite не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ — Лавров
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок