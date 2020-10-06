Видео: Сбившая пешехода звезда «Холостяка» уехала из больницы на машине ДПС

Сбившая пешехода на Кутузовском проспекте в Москве звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова покинула больницу на автомобиле ДПС. Кадры, на которых видно, как автомобиль уезжает из клиники, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, финалистка программы с Егором Кридом получила сотрясение мозга в результате аварии. Девушка не успела затормозить и наехала на перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода. От полученных травм человек скончался. В настоящий момент его личность уже установлена.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что люксовой иномаркой управляла бизнес-леди. Однако согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.