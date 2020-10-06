Митингующие в Бишкеке захватили мэрию

Митингующие в Бишкеке захватили здание столичной мэрии. Соответствующие данные подтвердил глава города Азиз Суракматов в беседе с журналистами портала 24.kg.

Акции протеста охватили столицу Киргизии после того, как были обнародованы результаты парламентских выборов. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации. Митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 120 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбековдопустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.