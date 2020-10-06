Митингующие в Бишкеке захватили мэрию
К акциям протестов присоединились порядка двух тысяч человек, недовольных парламентскими выборами.
Фото: TASS / EPA / IGOR KOVALENKO
Митингующие в Бишкеке захватили здание столичной мэрии. Соответствующие данные подтвердил глава города Азиз Суракматов в беседе с журналистами портала 24.kg.
Акции протеста охватили столицу Киргизии после того, как были обнародованы результаты парламентских выборов. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбековдопустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
Читайте также
82%
0.04 91.66
0.08
Нашли ошибку?