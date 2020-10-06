«Как симпатичная девушка»: Гоген Солнцев стал копией Тарзана

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Василий Заика
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Эпатажный шоумен продемонстрировал подписчикам свой новый образ.

Фото, видео: Instagram @solntcev

Бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев в своем аккаунте в Instagram представил на суд подписчиков свой новый образ. 39-летний эпатажный шоумен позирует на снимке в очках с распущенными волосами.

«Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недоумевающими глазами», — написал в посте Гоген Солнцев.

Instagram @solntcev

Изменения во внешности знаменитости, по сути, не были слишком радикальными. Однако, некоторым пользователям показалось, что шоумен стал похож на стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко. Большинство юзеров восприняли пост Гогена Солнцева чрезмерно критически и принялись нецензурно комментировать фото автора.

«Я думала это Тарзан»;

«Как симпатичная девушка! Ничего мужского в этом человеке нет»;

«Фу, какая некрасивая женщина»

«Гогешенька, ты тут под Глушко закосил?»

«Вам распущенные волосы не к лицу», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовница «Тарзана» грозит подать в суд на журналистов.

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