Озвучены версии падения в обморок учащихся великолукской школы

Стали известны новые подробности истории со школьниками, упавшими в обморок на линейке в городе Великие Луки. По одной из версий, дети могли надышаться химикатами. По словам учеников, в школе проводили дезинфекцию: мероприятие проходило в воскресенье, и в здании никого не было.

«Ну, клопов травили рядом, есть такая версия», — рассказал один из школьников.

Однако директор учебного заведения это отрицает. Говорит, никакой обработки в школе в этот день не было. Накануне 14 школьников попали в больницу после торжественной линейки. Несколько из них все еще находятся в реанимации. Все обстоятельства ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.