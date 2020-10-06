Озвучены версии падения в обморок учащихся великолукской школы

Эфирная новость 136

На торжественной линейке внезапно стало плохо сразу 14 несовершеннолетним.

Фото, видео: www.globallookpress / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Стали известны новые подробности истории со школьниками, упавшими в обморок на линейке в городе Великие Луки. По одной из версий, дети могли надышаться химикатами. По словам учеников, в школе проводили дезинфекцию: мероприятие проходило в воскресенье, и в здании никого не было.

«Ну, клопов травили рядом, есть такая версия», — рассказал один из школьников.

Однако директор учебного заведения это отрицает. Говорит, никакой обработки в школе в этот день не было. Накануне 14 школьников попали в больницу после торжественной линейки. Несколько из них все еще находятся в реанимации. Все обстоятельства ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:47
В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров
13:46
«Очередной приступ»: Орлова не может вылечить любимого пса от лихорадки
13:31
«Еще три месяца держитесь!» — Хилькевич напугала фанатов шуткой о разводе
13:20
Озвучены версии падения в обморок учащихся великолукской школы
13:06
«Корона сбивается быстро»: экстрасенс о роли звезды «Холостяка» в смертельном ДТП
13:03
«А почему не под цвет коляски?»: Плющенко раскритиковали за покупку дорогого авто

Сейчас читают

Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок