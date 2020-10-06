Мать разбившейся на байке Насти Тропи сфотографировалась в ее кружевной пижаме

Три месяца назад блогерша Анастасия Тропицель разбилась в аварии на острове Бали. Незадолго до гибели Тропицель выкладывала фотографии со своим бойфрендом, они вместе катались на байках.

Мать девушки пообещала вести социальные сети в память о дочери, чем сейчас активно занимается. Но поклонники замечают, что порой она слегла «переходит грань». Накануне в микроблоге женщины, посвященном Насте Тропи, появился неоднозначный снимок. Мать надела белую кружевную пижамку погибшей дочери и опубликовала фото в сторис аккаунта.

Instagram @letotropi

Под последним постом в профиле, где женщина напоминала о трех месяцах со дня смерти девушки, фолловеры начали высказывать свое категоричное мнение относительно снимка в пижаме.

«Странный у вас способ выражения скорби»

«Почему вы не выкинули одежду покойницы»

«Хватит хайпить на смерти дочери!» — комментировали разгневанные подписчики.

Блогерша Настя Тропицель стала популярной в 14 лет благодаря каналу на YouTube. Уже в 15 лет она заработала свой первый миллион и начала самостоятельные путешествия по миру. Погибла девушка на Бали, откуда записывала для своих фанатов мотивирующие ролики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Насти Тропи винят в гибели дочери ее бойфренда.