Мать разбившейся на байке Насти Тропи сфотографировалась в ее кружевной пижаме

|
Татьяна Меркер
117

Подписчики осудили женщину за странный «способ выражения скорби» по дочери.

Фото, видео: Instagram @nastyatropi, @letotropi

Три месяца назад блогерша Анастасия Тропицель разбилась в аварии на острове Бали. Незадолго до гибели Тропицель выкладывала фотографии со своим бойфрендом, они вместе катались на байках.

Мать девушки пообещала вести социальные сети в память о дочери, чем сейчас активно занимается. Но поклонники замечают, что порой она слегла «переходит грань». Накануне в микроблоге женщины, посвященном Насте Тропи, появился неоднозначный снимок. Мать надела белую кружевную пижамку погибшей дочери и опубликовала фото в сторис аккаунта.

Instagram @letotropi

Под последним постом в профиле, где женщина напоминала о трех месяцах со дня смерти девушки, фолловеры начали высказывать свое категоричное мнение относительно снимка в пижаме.

«Странный у вас способ выражения скорби»

«Почему вы не выкинули одежду покойницы»

«Хватит хайпить на смерти дочери!» — комментировали разгневанные подписчики.

Блогерша Настя Тропицель стала популярной в 14 лет благодаря каналу на YouTube. Уже в 15 лет она заработала свой первый миллион и начала самостоятельные путешествия по миру. Погибла девушка на Бали, откуда записывала для своих фанатов мотивирующие ролики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Насти Тропи винят в гибели дочери ее бойфренда.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Суд избрал меру пресечения экс-сенатору от Карачаево-Черкесии
12:26
Российский хоккеист Радулов и модель Бокий стали родителями
12:20
Подробности нападения бурого медведя на работника Большого Московского цирка
12:12
СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре
12:07
Небензя осудил блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН
12:01
Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье

Сейчас читают

Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок