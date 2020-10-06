«Одноклассники» и ResearchMe подвели итоги Дня учителя

«Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe узнали, что каждый четвертый пользователей рунета подписан на своих учителей в соцсетях. Кроме того, участники опроса чаще всего называли самыми любимыми преподавателей русского языка и литературы (41%), математики (33%) и истории (32%). Как оказалось, учителей физкультуры, физики и химии вспоминают добрым словом значительно реже.

К сожалению, 59% опрошенных признались в том, что не поддерживают связь со своими преподавателями. Среди оставшихся каждый второй хотя бы раз лично поздравлял своего любимого учителя с профессиональным праздником. Кроме того, для этой цели используются соцсети (34%).

Как правило, в качестве поздравления отправляется виртуальный подарок (64%) или текстовое сообщение (61%), значительно менее популярны аудио- и видеозаписи (10%). При этом по телефону звонят только 16% респондентов. Личные встречи в общении с бывшими учителями — в приоритете (29%), за ними следуют соцсети (15%). Мессенджеры и звонки по телефону популярностью не пользуются (5% и 3% соответственно).

Пользователи рунета лучше всего помнят имя своего классного руководителя (66%) и первого учителя (61%). На своих одноклассников подписаны 73% респондентов. Общение в соцсетях значительно популярнее (60%), чем личные встречи (38%) и телефонные разговоры (22%). Со школьными друзьями пользователи рунета предпочитают поддерживать связь с помощью «Одноклассников»: таких среди опрошенных набралось 68%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как учителей поздравила поисковая система Google.