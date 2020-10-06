«Сестра года»: дочь Джигана обещает «навалять» своему младшему брату
Оксана Самойлова запечатлела, как девочка угрожает малышу расправой, когда ему исполнится 12 лет.
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Семь месяцев назад в семье Оксаны Самойлова и Джигана произошло пополнение. Девушка родила рэперу четвертого ребенка и первого сына Давида. Сейчас заботиться о младшем братике Самойловой помогают три его старшие сестры. Сама модель отмечает, что больше всех любовь к брату проявляет шестилетняя сестра Лея.
Звездная мамочка опубликовала несколько сторис в своем Instagram-аккаунте, на которых запечатлела, как девочка «заботится» о малыше. Сначала Лея причесала брата расческой, а затем начала угрожать ему расправой.
«Будет тебе 12, я тебе так наваляю!» — заявляет девочка, почесывая кулаки.
Между тем, Самойлову за кадром эта ситуация явно веселит. Девушка смеется и в шутку называет дочь «сестрой года».
Всего в семье рэпера и модели четверо детей: самая старшая девочка Ариела девяти лет, шестилетняя Лея, трехлетняя Майа и малыш Давид, которому всего семь месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксану Самойлову раскритиковали за благотворительную акцию.
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