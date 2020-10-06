«Сестра года»: дочь Джигана обещает «навалять» своему младшему брату

Семь месяцев назад в семье Оксаны Самойлова и Джигана произошло пополнение. Девушка родила рэперу четвертого ребенка и первого сына Давида. Сейчас заботиться о младшем братике Самойловой помогают три его старшие сестры. Сама модель отмечает, что больше всех любовь к брату проявляет шестилетняя сестра Лея.

Звездная мамочка опубликовала несколько сторис в своем Instagram-аккаунте, на которых запечатлела, как девочка «заботится» о малыше. Сначала Лея причесала брата расческой, а затем начала угрожать ему расправой.

«Будет тебе 12, я тебе так наваляю!» — заявляет девочка, почесывая кулаки.

Между тем, Самойлову за кадром эта ситуация явно веселит. Девушка смеется и в шутку называет дочь «сестрой года».

Всего в семье рэпера и модели четверо детей: самая старшая девочка Ариела девяти лет, шестилетняя Лея, трехлетняя Майа и малыш Давид, которому всего семь месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксану Самойлову раскритиковали за благотворительную акцию.