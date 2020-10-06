Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

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Алина Потёмкина
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Организация будет заниматься созданием условий для развития и воспитания подрастающего поколения.

Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

Фото: Depositphotos / serrnovik

Указ о создании Фонда защиты детей подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью создания организации названо сплочение усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, создание условий для их развития и воспитания.

Учредителем фонда в документе значится Министерство просвещения РФ. В связи с созданием организации правительству России поручено обеспечить передачу фонду ряда зданий в Москве. Кроме того, намечено определение порядка назначения субсидий детям, а также финансирование мероприятий, связанных с деятельностью фонда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации РФ предложили повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами.

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