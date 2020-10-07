Главы МИД России и Ирана обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе

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Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентным обострением конфликта в районе Нагорного Карабаха.

Фото, видео: ТАСС / DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO; 5-tv.ru

Ситуацию в Нагорном Карабахе необходимо решить за столом переговоров. Конфликт стал главной темой телефонных переговоров министров иностранных дел России и Ирана. Сергей Лавров и Джавад Зариф подчеркнули: Армения и Азербайджан должны сначала прекратить боевые действия, а потом обсуждать условия перемирия.

Кроме того, министры обсудили участие в конфликте боевиков из Сирии и Турции. Лавров также обратил внимание коллеги на интенсивные усилия России для скорейшего установления мира в регионе, особенно в рамках тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Владимира Путина, который заявил, что события в Карабахе — это трагедия. По словам главы государства, в России живут миллионы армян и азербайджанцев, и многие жители нашей страны поддерживают дружественные отношения с обеими республиками.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

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