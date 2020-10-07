«Не по-детски откровенно»: Фомин оголился в ванной, сравнив себя с героем сказки

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Татьяна Меркер
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Певец похабно пошутил под своим обнаженным снимком в пене.

Фото, видео: Instagram @mf_agent

Певец Митя Фомин не гнушается публиковать фотографии в стиле ню и делает это с «завидной» периодичностью. На этот раз звезда сфотографировался в ванной. В своем микроблоге в Instagram он опубликовал несколько кадров с томным взглядом и мыльной пеной на лице. Сопровождала фотографии похабная шутка.

«А мойдодыр был сутенером, раз он мочалок командир», — процитировал Фомин поэта Бориса Борукаева.

Instagram @mf_agent

Поклонники певца не остались равнодушными от увиденного, они живо принялись заваливать Фомина комплиментами и хвалить за смелость.

«Вот это я понимаю — Мойдодыр!»

«Порция бодрого и доброго утра от Мити»

«Не по-детски откровенно вышло, в сказке не так…» — комментировали фолловеры.

Митя Фомин прославился, как главное лицо и голос группы Hi-Fi. Он выступал там с 1998 по 2008 годы, после чего покинул группу ради сольной карьеры и новых проектов. Но после десятилетнего перерыва он вернулся и с 2018 года вновь является фронтменом коллектива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Митя Фомин показал странные фото с отрубленными конечностями.

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