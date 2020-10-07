Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет. Кроме празднования в кругу семьи, в этот день его ожидают важные дела — глава государства проведет более десятка международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Вспомним, как Владимир Путин отмечал день рождения в последние десять лет.

В 2009 году Путин занимал пост премьер-министра. На повестке дня была встреча с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Политики обсуждали социально-экономическую обстановку в стране. Далее последовала встреча с известными писателями, которые подарили ему свои лично подписанные книги.

ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев

В 2010 году главе правительства исполнилось 58 лет. В этот день он находился в Санкт-Петербурге на совещании по развитию главных университетов страны. Он также провел встречу с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

В 2011 году свой день рождения Владимир Путин выступал на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а в свой юбилей в 2012 году он уже снова был президентом. 60-летие он отметил в узком кругу близких и родных в Санкт-Петербурге, этот день он полностью посвятил личному празднику.

В 2013 году в день 61-летия Путин был на острове Бали, где проводился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это был полностью рабочий день, но нашлось в нем место и трогательному поздравлению от президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно, который, подыгрывая себе на гитаре, исполнил песню Happy Birthday to You.

В 2014 году впервые, будучи на посту президента, Владимир Путин взял выходной и устроил себе «день ходьбы» по сибирской тайге. После шутливо рассказывал, что после марш-броска по горам «до сих пор все болит».

TASS / ZUMA

В 2015 году обсуждал ситуацию в Сирии с министром обороны Сергеем Шойгу. Вечером того же дня принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги. Президент забил семь шайб, ему же принадлежала победная для своей команды «Звезды НХЛ» шайба. Получил медаль «За верность и любовь к хоккею» от Владислава Третьяка.

В 2016 году лидер государства отметил день рождения в кругу семьи и друзей. В день 65-летия в 2017-м был занят международными переговорами, участвовал в совещании Совета безопасности РФ.

В 2018 году принимал поздравления от глав государств по телефону, а после наблюдал за боем российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на турнире чемпионата UFC в США. Президент поздравил Нурмагомедова с победой лично по телефону.

Перед своим 67-летием в 2019 году Путин вместе с министром обороны Росси Сергеем Шойгу побывал в Туве, поднялся в горы и насладился сибирской тайгой. Позже отпраздновал день рождения с близкими.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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