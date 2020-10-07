Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение оставить сцену. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

86-летний народный артист почувствовал, что не сможет продолжать концертную деятельность в силу почтенного возраста и отправился на заслуженный отдых.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Жванецкий закрыл передачу („Дежурный по стране“ — Прим.ред.), закончил концертную деятельность», — цитирует Сташкевича РИА Новости.

Передача «Дежурный по стране» прекратила выходить в эфир в декабре 2019 года. Как отметил Жванецкий, в последние годы ему стало сложно импровизировать, отвечая на вопросы телезрителей – стала подводить память. После этого писатель решил сконцентрироваться на домашней работе.

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