Писатель-сатирик закрыл передачу и прекратил концертную деятельность.

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение оставить сцену. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

86-летний народный артист почувствовал, что не сможет продолжать концертную деятельность в силу почтенного возраста и отправился на заслуженный отдых.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Жванецкий закрыл передачу („Дежурный по стране“ — Прим.ред.), закончил концертную деятельность», — цитирует Сташкевича РИА Новости.

Передача «Дежурный по стране» прекратила выходить в эфир в декабре 2019 года. Как отметил Жванецкий, в последние годы ему стало сложно импровизировать, отвечая на вопросы телезрителей – стала подводить память. После этого писатель решил сконцентрироваться на домашней работе.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался один из основателей арт-группы «Митьки». Члену Союза художников России Владимиру Тихомирову было 69 лет.

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