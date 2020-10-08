«У людей много зависти»: Хитяева поделилась, как ее развели с первым мужем

Актриса Людмила Хитяева рассказала о том, как злые домыслы заставили ее поверить в измены первого супруга. О нем и двух других мужьях она поведала во время эфира программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Первый муж — актер

Актриса призналась, что вышла замуж совсем юной по большой любви. Супругом и отцом ее единственного ребенка стал молодой актер Александр Белокринкин. Теперь она понимает, что оба они слишком сильно любили друг друга. В сочетании с непреклонным характером Хитяевой это дало плохой результат.

«У людей очень много зависти, даже зла, — поведала она в передаче. — Что-то наговорили, наболтали. Сплетни. А я — молодая и категоричная очень была. Он после того, как мы расстались, женился снова только через 14 лет».

Никакой измены не было, и муж долго надеялся на воссоединение. Убеждал вернуться к нему, но «процесс пошел». Будущая Солоха из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» уже встретила очередную любовь — своего второго супруга. Так что Белокринкин согласился на развод.

«Он сказал — если она хочет разойтись, разводите нас. Я сам во всем виноват, сказал он. Потому что сплетни о нем были. Взял эту вину на себя. Эту придуманную вину — что парились в бане, были какие-то девицы…», — вспомнила Хитяева.

Фото: РИА Новости

Второй муж — врач

С врачом Борисом Якобсоном она познакомилась случайно, когда проходила лечение сломанного по нелепости носа. Он увидел ее на улице, предложил подвезти, попросил номер телефона. Вскоре состоялось их первое свидание, роман быстро перерос в серьезные отношения.

«Наверное, он так меня сумел привлечь ухаживанием, представил родителям. Он никогда не был женат. 40 лет и холостяк», — рассказала Хитяева о том, как выбрала себе второго мужа.

Но брак был недолгим — вернувшись раньше времени с гастролей, Хитяева застала в квартире с мужем другую.

«Я сказала — проводи даму. Он привел в дом наш врачиху. Они сидели, только сидели еще и пили коньяк, и торт был на столе. А если бы я позже вошла?» — рассказала актриса.

Она вновь была непреклонна. Ее задел не только факт измены, но и то, что привел Борис любовницу в выданную именно ей, а не ему, квартиру.

«Боречка, надо было думать головой», — отказала она ему при попытках помириться.

Вскоре после развода Якобсон скоропостижно скончался.

Фото: РИА Новости

Муж так и не смог узнать тайну Хитяевой — она могла родить ему детей, но не стала этого делать из-за большой загруженности ролями. Факт абортов она от него скрывала, хотя он, скорее всего, догадывался об этом.

«Я грешна, я не захотела иметь детей, я очень много работала, снималась. У меня не было на это сил. Я до сего времени не могу себе простить этого, что у меня нет ребенка», — призналась кинозвезда.

Третий муж — спортсмен

С третьим супругом, постановщиком трюков Валерием Леонтьевым, она познакомилась на съемках. Год они «присматривались друг к другу», а потом все же поддались чувствам.

«У меня в репертуаре актер, врач, спортсмен, — пошутила Хитяева. — И ведь 20 лет вместе!»

РИА Новости / Галина Кмит

В 1992 году она решила, что им с Валерием стоит расстаться. Тому было уже 50 лет, а детей она родить ему не смогла. Поэтому она предложила ему другую кандидатуру на это место — хорошенькую продавщицу из магазина. Тот поначалу воспринял ее идею в штыки.

«Мужчины — они ведь ведомые. Я заронила эту искру, он с ней познакомился. Я понимала, что ему обязательно нужно — у меня внук, внучка. Я отдала спокойно, без всяких скандалов, она мне очень нравится», — поведала актриса свою невероятную историю расставания с третьим мужем.

С тех пор они дружат домами.

Мечта о детях

С годами Людмила Хитяева поняла, что не нужно было прерывать беременности. Вместо этого она бы обязательно родила еще нескольких малышей.

«Если бы сейчас — я бы родила не меньше троих-четверых детей, — заверила она. Но пока ее радует и единственный сын Павел. — Мой ребенок любимый — это дитя любви».

Благодаря сыну Хитяева стала бабушкой — у нее есть внучка Мария и обожаемый внук Паша. Вместе с отцом он давно живет и работает в Таиланде, пишут «Дни.ру». Актриса убеждена, что будь у нее еще дети, кто-то мог бы остаться жить с ней.

В августе Людмиле Хитяевой исполнилось 90 лет. Свой юбилей она не считает чем-то необычным. Актриса всю жизнь была так занята работой, что порой замечала быстротечность времени как раз на очередном юбилее раз в десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Хитяева поделилась секретами вечной молодости.