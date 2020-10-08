Для тушения пожара на складе под Рязанью привлекли дополнительные силы

Для тушения огня на складе боеприпасов в Рязанской области привлекли дополнительные силы. Как сообщают в Минобороны РФ, в связи с принятым решением о наращивании наземной группировки сил и средств по ликвидации пожара в Скопинский район на место ЧП переброшено около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС прошло координационное совещание по факту пожара на складе боеприпасов под Рязанью с участием представителей Минобороны, МВД, Росгвардии, Минздрава, Минтранса и администрации Рязанской области. По итогам встречи было принято решение привести в готовность специалистов спасательных центров Центра «Лидер» общей численностью 190 человек и 21 единица техники. Кроме того, на тушение огня в любой момент могут отправиться самолеты Ил-76, вертолет Ми-8 МЧС России, а также три пожарных поезда.

Накануне пожар возник на территории одной из воинских частей, расположенной, в Скопинском районе на юге Рязанской области. В результате начали рваться хранящиеся на складе снаряды. Взрывы были слышны в радиусе 50 километров. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Некоторые из них остались без крова. Их дома были уничтожены взрывающими снарядами.