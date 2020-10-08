«Я на свете всех милее»: Толкалина попала в число самых сексуальных женщин России

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Анастасия Шадская
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Приятной новостью актриса поделилась со своими подписчиками.

«Я на свете всех милее»: Толкалина попала в число самых сексуальных женщин России

Фото: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram, что ее выбрали в ТОП-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Звезда была к этому не готова.

«Оказывается, я в списке 100 самых сексуальных женщин России, — написала она под репостом фото из аккаунта журнала. — Вечная женская тема „Я ль на свете всех милее“ для меня уже давно имеет технический характер с уклоном в лирический туризм, но все равно приятно».

Фанаты порадовались за свою любимицу и заверили ее, что попадание в рейтинг было совершенно заслуженным.

«Потому что Люба красивая, высокая, прямая, изящная с красивыми худыми и длинными руками»;

«Просто бомба!»;

«Безусловно, sexy»;

«Заслуженно!»;

«Всех милее!!!»;

«Как приятно, что журнал со мной солидарен!» — написали ей в комментариях.

В аккаунте журнала Maxim стали выкладывать фотографии всех участниц рейтинга ТОП-100. Так они знакомят своих читателей с победительницами и рассказывает о них. Например, там также оказалась известная актриса Екатерина Климова и многие другие популярные россиянки.

Ранее 5-tv.ru показывал эротичное фото Любови Толкалиной.

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