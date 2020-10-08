«В кино снимать»: Нетребко похвасталась импозантным отцом — фото
Ради встречи с родителем оперная певица недавно переболевшая коронавирусом прилетела в Краснодар.
Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко показала подписчикам своей страницы в Instagram своего 85-летнего отца. Ради встречи с ним она приехала в родной Краснодар после выздоровления от коронавируса.
«Все еще красив в свои почти 86. Папа», — подписала Нетребко снимок импозантного харизматичного мужчины.
Фанаты оперной певицы пришли в восторг от фото. Многие нашли, что дочь пошла в отца.
«Красивый мужчина, очень интересный! Здоровья ему, еще на долгие годы!»;
«Еще как красив!»;
«Папа ваш прекрасен. На моего папу похож — прищуром глаз, мужественностью в облике»;
«Очень красивый, как и вы»;
«Интересный мужчина! В кино можно снимать», — написали они в комментариях.
Отец Нетребко — кубанский казак, геолог по профессии. Будущая звезда, несмотря на то что выросла в семье, где папа — геолог, а мама — инженер, для себя выбрала совсем другую стезю. Как показало время, она не прогадала, сделав ставку на свой голос.
Недавно Анна Нетребко вернулась на сцену после продолжительного периода самоизоляции. Но в середине сентября ей пришлось отменить выступления из-за контакта с больным коронавирусом. Позже оказалось, что Нетребко и сама заболела.
Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Нетребко встретила свой 49-й день рождения на больничной койке из-за коронавируса.
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