«В кино снимать»: Нетребко похвасталась импозантным отцом — фото

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Анастасия Шадская
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Ради встречи с родителем оперная певица недавно переболевшая коронавирусом прилетела в Краснодар.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко показала подписчикам своей страницы в Instagram своего 85-летнего отца. Ради встречи с ним она приехала в родной Краснодар после выздоровления от коронавируса.

«Все еще красив в свои почти 86. Папа», — подписала Нетребко снимок импозантного харизматичного мужчины.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Фанаты оперной певицы пришли в восторг от фото. Многие нашли, что дочь пошла в отца.

«Красивый мужчина, очень интересный! Здоровья ему, еще на долгие годы!»;

«Еще как красив!»;

«Папа ваш прекрасен. На моего папу похож — прищуром глаз, мужественностью в облике»;

«Очень красивый, как и вы»;

«Интересный мужчина! В кино можно снимать», — написали они в комментариях.

Отец Нетребко — кубанский казак, геолог по профессии. Будущая звезда, несмотря на то что выросла в семье, где папа — геолог, а мама — инженер, для себя выбрала совсем другую стезю. Как показало время, она не прогадала, сделав ставку на свой голос.

Недавно Анна Нетребко вернулась на сцену после продолжительного периода самоизоляции. Но в середине сентября ей пришлось отменить выступления из-за контакта с больным коронавирусом. Позже оказалось, что Нетребко и сама заболела.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Нетребко встретила свой 49-й день рождения на больничной койке из-за коронавируса.

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