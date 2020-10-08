Жену Сергея Жукова в детстве на дискотеке не пригласили танцевать под песню «Руки вверх»
Историю рассказал сам супруг Регины Бурд в трогательном поздравлении любимой с днем рождения.
Фото, видео: Instagram @burdregina
Бывшая участница группы «Сливки» Регина Бурд отмечает день рождения — 8 октября ей исполняется 35 лет. Трогательное поздравление супруге выложил на своей странице в Instagram солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он рассказал историю, услышанную когда-то от самой Регины, как однажды в детстве на дискотеке в летнем лагере будущую певицу, а тогда «скромную, щупленькую девчонку с большими губами» никто не пригласил на медленный танец под песню группы «Руки вверх», и она сидела и плакала от одиночества и грусти. Жуков пишет, что хотел бы смастерить машину времени и отправиться в то время, чтобы все исправить.
«Пригласить тебя на танец и сказать тебе о том, какая ты сказочная, какая ты нежная, настоящая, чистая. Сказать тебе, что пройдет много лет и ты не поверишь, но, именно я, влюблюсь в тебя как мальчишка. Именно я потеряю покой и сон и отныне, все свои песни и медляки буду посвящать только тебе…» — признается музыкант.
По его словам, он хотел бы вернуться в день знакомства с Региной и вообще в каждый день, когда она была счастлива, чтобы еще раз пережить незабываемые эмоции.
«Но я не буду никуда возвращаться! Я просто хочу жить с тобой дальше, наслаждаясь каждым мгновением…» — заключает Жуков.
Подписчики артиста, судя по комментариям, впечатлены его красноречием и дружно присоединяются к поздравлениям.
«Как красиво все сказано… какая любовь!»
«Вот это называется две половинки одного целого! Сережа, ты романтик. Регина, с днем рождения!»
«Очень сильно сказано! Каждая женщина мечтает о таких словах в ее адрес!»
«Как трогательно! Берегите вашу любовь…» — умиляются пользователи.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Сергей Жуков и Регина Бурд поженились почти 13 лет назад, они воспитывают троих детей и вместе ведут бизнес.
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