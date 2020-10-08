Прокуратура начала проверку по факту смерти в московском фитнес-клубе актера Кафиятуллина

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Это уже второй подобный случай в столичном бассейне — в конце сентября при похожих обстоятельствах умерла дочь актера Владимира Конкина.

Фото, видео: Instagram @rinoeye; 5-tv.ru

В Москве прокуратура начала проверку еще одной загадочной смерти в бассейне. В фитнес-клубе на Ангарской улице утонул актер Ринат Кафиятуллин. На этих эксклюзивных кадрах «Известий» видно, как сотрудники клуба пытаются оказать артисту экстренную помощь, но он скончался еще до приезда медиков.

«Сразу же достали, начали качать, но он уже не реагирует. Мы как раз две недели назад лекцию по реанимации слушали. Здесь тренировки, баня, холодная вода — это сразу спазм, если не подготовлен организм к нагрузке», — рассказал тренер фитнес-клуба.

26-летний Ринат Кафиятуллин работал в молодежном театре Вячества Спесивцева и снимался в кино. Точную причину его смерти установят эксперты.

Это уже второй подобный случай. В конце сентября при похожих обстоятельствах умерла дочь актера Владимира Конкина. 32-летнюю Софию тоже обнаружили без сознания в бассейне спортивного центра, после суток в коме она скончалась.

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