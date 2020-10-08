В МВД заявили об отказе сторонников Навального отвечать на вопросы следствия

МВД имеет ряд вопросов к сторонникам Алексея Навального, которые посещали его номер в гостинице в Томске после инцидента с блогером. Об этом сообщил замначальника Следственного управления на транспорте МВД России поСФОО Сергей Потапов.

«К сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией и иным лицам, которые сопровождали Навального в период поездки, остается много вопросов. Следователи устанавливают, что именно они делали в номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили», — сообщил Потапов.

По его словам, сторонники Навального отказываются от сотрудничества со следствием. В частности, Мария Певчих, сопровождавшая блогера в поездке по Сибири, уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. Между тем, у следствия есть к ней ряд вопросов по поводу вывоза из страны бутылки с водой, которая якобы была взята ей из номера Навального. Есть записи с камер наблюдения, зафиксировавшие, что при перелете из Томска в Омск при Певчих не было емкостей с жидкостью, а бутылку она приобрела позднее.

Также следствие установило, что ложные сообщения о минировании аэропорта в Омске 20 августа, о которых было известно сторонникам блогера и которые якобы мешали самолету с Навальным экстренно сесть в Омске, были отравлены с почтового сервера в Германии. В связи с этим следствие также имеет ряд вопросов к соратникам Навального.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД направило запросы в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным.