Стало известно, откуда «заминировали» аэропорт Омска в день госпитализации Навального
МВД интересует, откуда о ложном минировании мог знать сам блогер, если информация была закрытой.
Фото, видео: Instagram @navalny; МВД РФ
Следствие отрабатывает дополнительную версию происшествия с Алексеем Навальным. В частности, устанавливается связь между сообщениями о ложном минировании аэропорта Омска в этот день, 20 августа, и госпитализацией блогера. Об этом сообщил замначальника Следственного управления на транспорте МВД России по СФО Сергей Потапов.
По его словам, установлено, что электронные письма с предупреждениями о якобы минировании ряда объектов социальной инфраструктуры города поступали с адресов, расположенных на серверах в Гемрании.
«Следователем было подготовлено международное поручение в компетентные органы ФРГ об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в городе Омске. В настоящее время оно направлено Генеральной прокуратурой ФР в ФРГ», — сообщил Потапов.
Кроме того, у МВД возникли вопросы к самому Навальному — откуда он и его соратники узнали о сообщениях о минировании, которые якобы могли помешать экстренной посадке судна с блогером в Омске.
«Информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась. Вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было», — сказал Потапов.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.
Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.
Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД сообщили об отказе соратников Навального отвечать на вопросы следствия.
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