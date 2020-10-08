Владимир Конкин просит Бастрыкина переквалифицировать дело о смерти дочери

Владимир Конкин просит Александра Бастрыкина переквалифицировать дело о смерти дочери Софии. Известный российский актер обратился с письмом к главе Следственного комитета России с требованием расследовать трагедию, произошедшую с его дочерью, как убийство.

Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. София оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с тонущим в бассейне актером Ринатом Кафиятуллиным.