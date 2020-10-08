«На последнем дыхании»: пять знаменитостей, утонувших в самом расцвете сил

Страшная смерть от нехватки воздуха в толще воды — вот что судьба уготовила этим несчастным. Все они ушли из жизни в расцвете лет в результате несчастного случая. Некоторые из них успели прославиться далеко за пределами родной страны. Другие попали на передовицы газет и журналов лишь в связи с собственной гибелью. Но и тех, и других объединили схожие обстоятельства: они стали жертвами водной стихии, а их трагический исход послужил шокирующим предупреждением для тысяч людей.

Вероника Никонова

Исполнительница главной роли в нашумевшем фильме «Брестская крепость» погибла на Аляске в июле прошлого года. 24-летняя белорусская актриса Вероника Никонова отправилась туда с мужем в свадебное путешествие. Молодожены мечтали увидеть автобус, в котором жил путешественник Кристофер Маккэндлесс — прототип главного героя фильма «В диких условиях». Для этого нужно было перейти реку Текланику, с чем пара благополучно справилась и заночевала в месте назначения.

После этого супруги оставили в автобусе автограф и отправились в обратный путь. Когда они переходили реку, Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду. Девушка провела на глубине около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег. Муж почти полчаса делал ей искусственное дыхание. Несмотря на все усилия, девушка умерла.

Кадр из кинофильма «Брестская крепость»

Наи Ривера

Звезда сериала «Хор» Наи Ривера пропала 8 июля на озере Пиру в Калифорнии, когда вместе с четырехлетним сыном отправилась на лодочную прогулку. Позднее в ходе спасательной операции сына знаменитости обнаружили в суденышке спящим. Тело девушки нашли в водоеме спустя пять дней — 13 июля. Эксперты не подтвердили следов насильственной смерти и присутствия в ее крови алкоголя или наркотиков.

Как предположили правоохранители, 33-летняя актриса решила искупаться с ребенком. К их несчастью, мама с сыном попали в отбойное течение — обычное явление на этом озере. Очевидно, лодка без якоря начала дрейфовать, и Ривера с мальчиком поспешили за ней. В определенный момент она затолкнула наследника обратно в суденышко, бросив на это все силы, а сама не смогла подняться на борт.

www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Галина Федорова

33-летняя порноактриса и модель Галина Федорова в сентябре отправилась вместе с бойфрендом к острову Сардиния. Пара арендовала надувную лодку для фотосессии и отправилась на прогулку. Влюбленные решили искупаться и поставили лодку на якорь. Однако та сорвалась и стала уплывать.

По словам мужчины, они пытались приблизиться к плавсредству. В какой-то момент он потерял Федорову из виду. Его подобрало проходящее мимо судно. Позже спасатели с вертолета обнаружили бездыханное тело девушки в море. Вместе с тем внимание полиции привлек квадрокоптер для фотосъемки, изъятый у пары. Как считают правоохранители, беспилотник мог использоваться для шпионажа за полигоном НАТО, который находится недалеко от места съемки.

Instagram @galinamodel, @frost.14

София Конкина

В отличие от предыдущих звезд в этом списке 32-летняя София Конкина не стала при жизни известной личностью. Тем не менее ее имя до сих пор не сходит с заголовков многих изданий и часто звучит в эфирах ток-шоу. Дочь исполнителя роли Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина скончалась 24 сентября после трагического инцидента в столичном фитнес-клубе.

Наследница актера оказалась на дне бассейна во время занятия и провела там около минуты, что и стало причиной смерти. Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. В ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, заметно как девушка покупает бутылку вина. А соседи Конкиной рассказали, что почти не видели погибшую трезвой. Заслуженный артист отрицает версию о роли алкоголя в смерти дочери и настаивает на версии о ее убийстве.

Instagram @mimimishka3377

Ринат Кафиятуллин

Через две недели после смерти Софии Конкиной ее участь разделил 26-летний столичный актер Ренат Кафиятуллин. Он так же утонул в бассейне московского фитнес-центра. Доставшие его из воды инструкторы, а вслед за ними и медики пытались спасти молодого человека, но не смогли.

Как рассказали очевидцы, парень нырял и задерживал дыхание. В очередной раз Ренат погрузился под воду, но продолжал двигаться. Вскоре тренер заметил, что Кафиятуллин застыл на месте. Его тут же достали, но было слишком поздно. Как выяснилось, актер страдал генетическим заболеванием и периодически падал в обмороки. Работники бассейна предполагают, что физические нагрузки и перепады температур спровоцировали очередной припадок, который стал для парня последним.

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Ранее 5-tv.ru писал, что семья Конкина подозревает в смерти дочери актера нескольких людей.