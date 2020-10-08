В Минздраве связали рост заболеваемости COVID-19 с открытием школ

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом учебного года. Такое мнение высказал в беседе с 5-tv.ru директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко.

По его словам, дети, которые провели каникулы с родителями на отдыхе, имели более высокий риск контактов с инфицированными COVID-19. Их приход в школу мог спровоцировать распространение болезни.

«Как любая вирусная инфекция, так и COVID-19, она распространяется в больших коллективах. Конечно, когда ребенок приезжает с отдыха, особенно если он отдыхал с родителями, а не в каких-то таких массовых местах, типа пионерского лагеря, детского пансионата — то возможность контакта с заболевшим у него появляется в десятки раз более высокая, чем у ребенка, не посещающего школу», — объяснил Фисенко.

Он рекомендовал родителям обращать внимание на ситуацию с COVID-19 в школе, где учится ребенок. Если есть сведения о заболевших, нужно немедленно обращаться к врачу и проходить тест на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первом случае гибели ребенка от COVID-19 в России. Летальный исход был зафиксирован у подростка, который поступил в стационар НМИЦ после пересадки печени.