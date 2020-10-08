В России зафиксирован первый случай гибели ребенка от COVID-19

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Василий Заика
Эксклюзив 277

По словам директора НМИЦ здоровья детей Андрея Фисенко, коварство коронавируса заключается в отсутствии у маленьких пациентов признаков наличия инфекции.

Фото, видео: ТАСС / Marton Monus, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что в России зафиксирован первый случай гибели ребенка от коронавируса.

По словам профессора, за всю историю функционирования госпиталя для детей с COVID-19 осложнения были выявлены у группы пациентов, получающих иммуносупрессивное лечение основных недугов.

«Это острые лейкозы, это состояние после удаления опухоли, это дети, которые находились у нас после трансплантации различных органов и тканей, получавших именно вот это иммуносупрессивное лечение. И у них заболевание текло тяжелее, чем у обычных детей», — сказал Андрей Фисенко.

Заслуженный врач РФ отметил, что летальный исход был зафиксирован у подростка, который поступил в стационар НМИЦ после пересадки печени. Андрей Фисенко констатировал, что медики на протяжении трех недель боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, безуспешно.

Профессор подчеркнул, что коварство коронавируса заключается в отсутствии у детей симптомов, свидетельствующих о наличии заразы. Стоит отметить, что маленькие пациенты являются основными переносчиками COVID-19 и способны передать вирус своим старшим членам семьи. По словам врача, легкая форма нового внеклеточного агента крайне трудно улавливается и диагностируется только при обследовании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пульмонолог назвал недостаточными ограничительные меры по COVID-19 в РФ.

Тема:
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