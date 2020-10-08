МВД показало фото, как помощница Навального приобретала якобы отравленную бутылку в аэропорту

Министерство внутренних дел показало фото, как помощница Алексея Навального Мария Певчих приобретала бутылку в аэропорту. Ведомство продемонстрировало снимки в рамках оглашения результатов проверки истории с блогером.

5-tv.ru

Ранее некоторые средства массовой информации сообщали о том, что на территории Германиипроводилось токсикологическое исследование бутылки с водой, представленной на исследование помощницей Навального Марией Певчих. Кроме того рассказывалось о перевозке автомобилем и самолетом из Томска в Германию этой вещи.

Тем временем сотрудники следственных органов смогли выяснить, что Мария Певчих вместе с Георгием Албуровым после госпитализации блогера отправились из Томска в Новосибирск на машине, а после на самолете в Омск.

При прохождении Марией Певчих досмотра перед полетом в новосибирском аэропорту Толмачево в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке емкостей объемом свыше ста миллилитров, в том числе бутылки с водой, не было.

После прохождения предполетного досмотра девушка в торговом автомате с напитками в стерильной зоне аэропорта купила бутылку воды «Святой источник», объемом 500 миллилитров, с которой она прилетела в Омск.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД сообщили об отказе соратников Навального отвечать на вопросы следствия.