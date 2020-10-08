Рассказы подруг и соседей Татьяны Овсиенко о проблемах в ее семье вызвали скепсис у журналиста Сергея Соседова. Как сообщал 5-tv.ru, в окружении звезды 90-х говорят, что она находится в нездоровых отношениях с вернувшимся из тюрьмы сожителем Александром Меркуловым. Ее приятельницы утверждают, что артистка плохо выглядит, ходит с травмами и синяками по всему телу и, к тому же, часто прикладывается к бутылке.

«Ну, может быть, выпивает, ну а кто не выпивает? Ничего странного в этом нет. Но чтобы ее кто-то избивал до полусмерти, синяки там дикие… Я в это не очень верю. Может, были какие-то случайные эпизоды. Но это бытовые, семейные вещи», — высказался в интервью 5-tv.ru Соседов.

Как отметил знавший певицу лично музыкальный критик, Овсиенко никогда не занималось саморекламой, не любила себя выставлять и всегда была малословна. Поэтому поклонники и коллеги мало знают о ее личной жизни. Не станет распространяться певица и теперь. Отсюда Соседов предложил убедиться в правдивости слухов воочию. Но сделать это, по ее мнению, должны лишь те, кого это напрямую касается.

«Надо прийти к ним туда и посмотреть, какая ситуация. Она же не будет рассказывать, кто там спаивает ее, с кем она выпивала. Это вообще не нашего ума дела. Если она мешает соседям, дебоширит, пусть соседи вызывают милицию, внедряются в семью, успокаивая этого мужа», — сказал журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что клинический психолог увидила во внешности Овсиенко доказательства тяжелой ситуации со здоровьем, финансами и нездоровых отношений с супругом