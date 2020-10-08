«Важно не упустить момент»: подруга Легкоступовой опасается за жизнь «спивающейся» Овсиенко
Клинический психолог Елена Перелыгина видит во внешности певицы доказательства тяжелой ситуации со здоровьем, финансами и нездоровых отношений с супругом.
Фото: Instagram @tatiana_ovsienko_
Певица Татьяна Овсиенко находится на грани алкоголизма и испытывает серьезные проблемы в жизни, считает клинический психолог Елена Перелыгина. Об этом врач заявила после анализа последних появлений звезды на людях.
Исполнительница хитов «Наш двор» и «Школьная пора» находится в нездоровых отношениях с вернувшимся из тюрьмы мужем Александром Меркуловым. Ее подруги утверждают, что женщина плохо выглядит, ходит с травмами и синяками по всему телу, тратит на него последние деньги. Говорят, что ей пришлось продать все свое имущество, у них осталась лишь одна квартира. Да и это жилье муж хочет разменять.
Но клинический психолог Елена Перелыгина настаивает, что главная беда Овсиенко сейчас — это злоупотребление горячительными напитками.
«Танечка Овсиенко теряет свою былую привлекательность просто на глазах, — заявила она в интервью Sobesednik.ru. — Присутствуют все внешние признаки алкоголизма. Это и так называемое „лицо алкоголика“ — одутловатость, „синюшность“, ослабление тонуса мышц нижней части лица, опущение лица».
По мнению Перелыгиной, это и заметная асимметричность в лице певицы говорят об алкоголизме. Кроме того, это могут быть последствия физического насилия в адрес Овсиенко.
«Выдают» певицу и ее жесты. Она постоянно прикрывает лицо во время смеха, старается спрятаться от зрителей и окружающих за руками. Закрытая поза, манера сидеть и другие движения сразу привлекли внимание психолога.
«Это может говорить о том, что она отдает себе отчет во внешних дефектах, знает об их происхождении и пытается скрыть <…> то, что ей кажется неприемлемым и стыдным», — считает специалист.
Перелыгина отметила также резкость движений, порывистость походки, расторможенную психику Овсиенко.
«Я прошу общественность обратить внимание на данную ситуацию, чтобы не упустить момент», — сказала Перелыгина, дружившая с Валентиной Легкоступовой. — Чтобы все не закончилось так трагически».
Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Татьяны Овсиенко переживают за подругу.
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