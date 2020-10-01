Голые ноги Пугачевой на фото разделили на два лагеря ее поклонников

Архивное фото Аллы Пугачевой, появившееся на одной из ее фанатских страничек в Instagram, породило бурные дебаты среди поклонников народной артистки России. На снимке Алла Борисовна и ее молодой муж Максим Галкин позируют рядом с белым автомобилем. На лицах супругов — счастливые улыбки, а одета певица в короткий черный балахон, не скрывающий голые ноги в черных туфлях с перепонками на платформе.

Как отмечает «Экономика сегодня», фотография была сделана в середине нулевых, когда Примадонна сотрудничала с дизайнером Андреем Шаровым. Именно он создал для нее несколько десятков подобных балахонов. Однако именно короткая одежда и показалась некоторым фанатам артистки неуместной.

«Ой, ну зачем короткое-колени, бабушка, елки-палки!»

«Жалкие ножонки прикрыть надо! Ну, куда выставлять! Есть чем похвалиться, и слава Богу! Уродство-то зачем выставлять напоказ! И все время об этом говорят, прислушайтесь! Зависть тут ни при чем, хочется, чтобы выглядела Алла достойно! Заслуживает!»

«Как говорит Александр Васильев, леди не показывают колен. Это приемлемо только для детей и подростков», — возмущаются пользователи.

«Ну так-то леди, а Алла — актриса, ей все можно», — возражает им другая часть аудитории.

«Ножки на зависть всем бабам! Молодец, Алла Борисовна!»

«Такая пышечка была… Супер Алла!» — восхищаются истинные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина повторила знаменитый образ мамы, нарядившись в платье такого же покроя, как и известные балахоны Аллы Пугачевой.