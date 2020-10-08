В Армении заявили о семи сбитых беспилотниках противника в небе над республикой

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Алина Потёмкина
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Обстрелу, по данным пресс-секретаря Минобороны Армении, подверглись населенные пункты в районе Вардениса.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Facebook @shushanstepanyan

Семь вражеских беспилотников над территорией Вардениса в Армении сбили вооруженные силы республики. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

«В промежутке с 19:30 по 21:20 (18.30 — 20.20 по московскому времени — Прим. ред.) в районе Вардениса было сбито семь БПЛА противника», — написал Степанян.

Facebook @shushanstepanyan

Ранее, как писал 5-tv.ru, Баку заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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