Баку заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха

Азербайджан заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха. По данным азербайджанского оборонного ведомства, в результате обстрела, который армянские военные ведут с утра, есть погибшие и раненые.

Согласно заявлению официального Баку, противоборствующей стороной были атакованы села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов на линии соприкосновения в Карабахе.

«Есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия принимает адекватные меры», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Между тем в ночь на 8 октября, Азербайджан снова обстрелял столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Накануне большая часть жителей Степанакерта из-за непрекращающихся атак укрылась в приграничном армянском городе Горис.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о ключевом моменте в противостоянии армии Карабаха против Азербайджана.