«Интриги спецслужб Запада»: в Черногории оценили историю с «отравлением» Навального

Алексей Навальный «чудом» вернувшийся с того света, не успев как следует встать с больничной койки, тут же обвинил в своем «отравлении» ни много ни мало оружием массового уничтожения президента России Владимира Путина. Заявление российского блогера для многих в России было ожидаемым и сенсацией не стало, замечает журналист черногорского издания ИН4С.

По мнению Игоря Дамьяновича, главный вопрос во всей этой истории — «знает ли Навальный, что его положением злоупотребляют западные спецслужбы, или он сам сознательно согласился участвовать в этой афере», передает «ИноСМИ.ru».

Журналист отмечает, что, во-первых, медики в немецкой клинике Charite, также как и их коллеги в Омске, не обнаружили «следы боевого отравляющего вещества». Во-вторых — ФРГ и другие страны не обращают никакого внимания на многочисленные просьбы России обнародовать подробные анализы пациента. Спекуляции и необоснованные обвинения в этой истории, без каких-либо доказательств, недопустимы, уверен Дамьянович.

Кроме того, черногорский журналист сомневается, что российскому блогеру пойдет на пользу его явная ангажированность Западом.

«Во времена холодной войны западные спецслужбы самыми разными способами вербовали недовольных граждан СССР и нет сомнений, что они не отказались от этой практики», — отметил Дамьянович.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.