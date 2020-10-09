«Яблоко от яблони»: звезда «Реальных пацанов» показала редкое фото с дочерью

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Татьяна Меркер
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Зоя Бербер призналась, что гордится внешними данными девочки.

«Яблоко от яблони»: звезда «Реальных пацанов» показала редкое фото с дочерью

Фото: Instagram @zberberr

Актриса Зоя Бербер, сыгравшая жену главного героя Коли в сериале «Реальные пацаны», опубликовала редкое фото с дочерью Надей. Звезда поделилась своими мыслями о материнстве и воспитании дочери и отметила, как сильно девочка становится похожа на нее саму.

«Замечаю в Наде все новые черты — в ее реакциях на события, ее эмоциях от людей, выводах от первых уроков, которых предстоит еще множество. Яблоко от яблони недалеко падает? Кажется, я этим горжусь», — написала Бербер.

 
 
 
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Публикация от Зоя Бербер | ACTRESS (@zberberr)

Поклонники обрадовались появлению девочки в аккаунте актрисы, которое происходит достаточно редко. Они отметили, как выросла и похорошела дочь их любимицы.

«Какая она уже взрослая! Остановись, мгновенье»

«Какая же она красивая, точно в тебя»

«Она точно не Наумова?» — комментировали фанаты.

Пятилетняя Надя, кажется, пойдет по стопам матери. Девочка уже успела сняться в кино — сыграла сестру Коли в «Реальных пацанах».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив призналась, что годами терпела побои от бывшего мужа.

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